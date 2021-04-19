По состоянию на понедельник, 19 апреля, курс гривны в обменных пунктах Киева относительно американского доллара несколько снизился, сейчас он — 28,08 грн/$.
Относительно евро, то украинская валюта осталась на уровне показателя предыдущего дня — 33,60 грн/€.
Продать доллар в среднем можно по курсу 27,85 грн, евро — 33,24 грн.
В то же время НБУ 19 апреля установил курс доллара в Украине на уровне 27,97 грн/$.
Евро стоит 33,52 грн/€.
Курс доллара в Украине
Экономические эксперты прогнозировали, что в апреле в Украине не стоит ждать значительных колебаний курса американской валюты.
Хотя пандемия коронавируса, введение жестких карантинных ограничений могут отразиться на этом процессе.
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