Несколько центральных и западных областей Украины близки к выходу из красной зоны карантина. Об этом во время селекторного совещания у президента сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако, по его словам, ситуация с коронавирусом в Киеве остается сложной. Также Денис Шмыгаль добавил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тыс. меньше человек, чем за предыдущую.

— Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась, — сообщил премьер.

Кроме того Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии, а президент Владимир Зеленский призвал украинцев быть рассудительными.

Карантинное зонирование

По состоянию на 19 апреля ограничения красной зоны карантина действуют в Киеве и еще 12 областях Украины.

Среди них Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Еще девять регионов находятся в оранжевой зоне и три — в желтой.