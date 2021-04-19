По случаю 35-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в 2021 году определенные категории киевлян получат материальную помощь в размере от 600 до 1 тыс. грн.

Соответствующее распоряжение № 891 обнародовано на официальном сайте городской власти.

Финансовую помощь в размере 1 тыс. грн будут выплачивать:

детям с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

детям-сиротам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного или обоих родителей;

людям с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, относящимся к первой категории пострадавших.

Также такую ​​помощь в размере 700 грн предоставят:

людям, относящимся к первой категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

женам/мужьям умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Помощь в размере 600 грн получат лица, принадлежащие к второй категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Выплаты будут осуществлять за счет средств киевской программы Турбота. Назустріч киянам. Их будут посылать людям на электронные муниципальные карточки Картка киянина.

В то же время льготникам, которые получают выплаты через Укрпочту, смогут оказать помощь в отделениях учреждения или доставить вместе с пенсией.

Если человек умер, то материальную выплату получат члены его семьи.

Кроме того, лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, будут выплачивать помощь в большем размере.

В общем материальную помощь получают 48,9 тыс. человек.

Кабмин выделил средства на поддержание безопасности энергоблоков ЧАЭС

В марте Кабмин выделил почти 1,4 млрд грн на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции.

Также правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации ЧАЭС.

26 апреля 2021 года в Украине будут отмечать 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.