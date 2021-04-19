Погода на неделю в Украине с 19 по 23 апреля

Синоптики прогнозируют пасмурную неделю и кратковременные дожди с 19 по 23 апреля.

В понедельник, 19 апреля, небо затянется облаками по всей территории страны.

На западе температура воздуха составит от +11 до +15 днем и от +3 до +6 ночью. На Закарпатье, во Львовской и Тернопольской областях дождь.

На востоке и на севере в понедельник переменная облачность, температура днем от +13 до +15, а ночью от +4 до +7.

В центральных областях и на юге облачно, но без осадков. Днем температура воздуха составит от +11 до +15, а ночью от +3 до +6, без осадков.

Во вторник, 20 апреля, синоптики прогнозируют дожди по всей Украине, температура воздуха днем составит от +9 до +14 на востоке, от +10 до +13 на юге, от +10 до +13 в центральных и северных регионах и от +9 до +15 в западных областях.

Ночью столбик термометра опустится до +3 — +6.

В среду, 21 апреля, погода в разных частях страны будет сильно отличаться.

На западе и в центральных областях дожди, температура воздуха составит от +11 до +14 днем, от +3 до +5 ночью.

На востоке, севере и юге ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем от +11 до +15, ночью — от +3 до +9, без осадков.

В четверг, 22 апреля, в Украине потеплеет, но солнце весь день будет прятаться за облаками.

Температура воздуха на всей территории, кроме юга, будет составлять от +14 до +19 днем и от +4 до +6 ночью, местами дождь.

На востоке солнце порой будет выглядівать из-за туч, температура воздуха днем от +14 до +18, ночью от +4 до +8, небольшие дожди ожидаются лишь в Херсонской области.

К концу недели погода снова ухудшится, по всей территории страны, кроме юга и части восточных областей пройдут дожди.

В пятницу, 23 апреля, температура воздуха на Западе будет составлять от +9 до +16 днем и от +4 до +7 ночью.

В центральных и северных регионах температура составит от + 14 до +18 днем и от +4 до +7 ночью.

На востоке и юге без осадков и облаков, температура воздуха днем от +16 до +18, а ночью от +5 до +8.

Погода весной 2021

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Однако и в мае не будет жары, а ожидается несколько волн похолоданий. Чтобы узнать подробно, какой будет погода весной, смотрите материал Фактов ICTV.