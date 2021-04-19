Мы не боимся: ПЦУ призвала РФ остановиться и покаяться

Православная церковь Украины обратилась к украинским верующим на фоне российской агрессии на Востоке.

Главной целью стягивания российских войск под границу является запугивание украинского общества Кремлем, считают в ПЦУ.

— Мы не боимся! — наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. “Душу и тело мы положим за нашу свободу” — не просто предложение из гимна Украины. Это убеждение — одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе казачества и ХХ века, — отмечает ПЦУ.

Синод подчеркивает, что украинцы не посягают на чужое, а лишь стремятся к миру и согласию со всеми.

Также ПЦУ призвала Россию к деэскалации и покаянию.

— Поэтому, пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь — остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир, — обращается к РФ Синод.

В своем обращении ПЦУ поблагодарила все страны, поддерживающие Украину и призывающие Россию остановиться.

Обращение Митрополита Епифания

16 апреля Митрополит Православной церкви Украины Епифаний также обратился к украинцам и заверил, что в Украине обязательно наступит мир.

По мнению Епифания, Россия пытается посеять в мире вирус страха, провоцирует и увеличивает психологическое давление.