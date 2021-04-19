Наращивание войск РФ возле границ Украины: Подоляк объяснил цель России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия пытается нагнетать сильную нервозность в Украине и во всем мире.

По его словам, Российская Федерации также пытается заставить Украину признать незаконную оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

— Мы видим попытки добиться от Украины признания будто “миром” той оккупации, которая есть в Донецке и Луганске. То есть заставить Украину принять то, что там есть. Но это точно не может сработать, — рассказал политик.

Подоляк также отметил, что с каждым днем нарастает внимание мира к ситуации на Донбассе и наращиванию войск РФ возле границ Украины. По его словам, этот фактор работает в нашу пользу.

Наращивание войск РФ

В конце марта стало известно, что Россия стягивает войска возле границ Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, таким образом Российская Федерация демонстрирует то, что она не забыла о своих незаконных планах с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к любым провокациям со стороны РФ. В НАТО и Евросоюзе полностью поддержали суверенитет и территориальную целостности Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также призвали Россию отвести войска от границ Украины.