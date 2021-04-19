Погибший во время обстрелов на Донбассе 18 апреля 2021 года военный оказался солдатом из Грузии.

Его имя обнародовали на официальной странице Закарпатской облгосадминистрации в Facebook.

— В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, старший солдат Давид Шартава, — пишет пресс-служба ОГА.

В то же время СМИ сообщают, что Давид (Дато) Шартава — грузин из Тбилиси. В Вооруженные силы Украины он пришел в составе Грузинского легиона.

Смерть военного на Донбассе

18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупанты нарушили режим тишины.

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Один военный погиб, второй — получил осколочное ранение.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Закарпатская ОГА, Новинарня

Фото: ООС