Погибший во время обстрелов на Донбассе 18 апреля 2021 года военный оказался солдатом из Грузии.
Его имя обнародовали на официальной странице Закарпатской облгосадминистрации в Facebook.
— В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, старший солдат Давид Шартава, — пишет пресс-служба ОГА.
В то же время СМИ сообщают, что Давид (Дато) Шартава — грузин из Тбилиси. В Вооруженные силы Украины он пришел в составе Грузинского легиона.
Смерть военного на Донбассе
18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупанты нарушили режим тишины.
Один военный погиб, второй — получил осколочное ранение.
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Источник: Закарпатская ОГА, Новинарня
Фото: ООС