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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Названо имя военного, погибшего во время обстрелов на Донбассе

Погибший во время обстрелов на Донбассе 18 апреля 2021 года военный оказался солдатом из Грузии.

Донбас, ООС

Его имя обнародовали на официальной странице Закарпатской облгосадминистрации в Facebook.

— В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, старший солдат Давид Шартава, — пишет пресс-служба ОГА.

В то же время СМИ сообщают, что Давид (Дато) Шартава — грузин из Тбилиси. В Вооруженные силы Украины он пришел в составе Грузинского легиона.

Смерть военного на Донбассе

18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупанты нарушили режим тишины.

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Один военный погиб, второй — получил осколочное ранение.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Закарпатская ОГА, Новинарня

Фото: ООС

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