Стоимость биткоина 19 апреля обвалилась до минимума почти за месяц. Последний раз такую цену фиксировали еще в конце марта.

Отмечается, что падение биткоина началось еще в воскресенье, 18 апреля. Тогда стоимость одного биткоина составила до $52 148.98.

По состоянию на утро 19 апреля один биткоин стоит $56,840.70. Как считают эксперты, криптовалюта сыграла лишь часть потерь.

Быстрое падение биткоина за один день является показателем того, что рынок криптовалюта в мире остается чрезвычайно изменчивым.

За это время также упала стоимость на криптовалюта Dogecoin и Ethereum.

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Курс валют в Украине

19 апреля Национальный банк поднял курс доллара и евро к украинской гривне.

В понедельник НБУ установил курс 27,97 грн/1$ и 33,52/1€.

По сравнению с выходными, цена на польский злотый и российский рубль тоже возросла.