Стоимость биткоина 19 апреля обвалилась до минимума почти за месяц. Последний раз такую цену фиксировали еще в конце марта.
Отмечается, что падение биткоина началось еще в воскресенье, 18 апреля. Тогда стоимость одного биткоина составила до $52 148.98.
По состоянию на утро 19 апреля один биткоин стоит $56,840.70. Как считают эксперты, криптовалюта сыграла лишь часть потерь.
Быстрое падение биткоина за один день является показателем того, что рынок криптовалюта в мире остается чрезвычайно изменчивым.
За это время также упала стоимость на криптовалюта Dogecoin и Ethereum.
Курс валют в Украине
19 апреля Национальный банк поднял курс доллара и евро к украинской гривне.
В понедельник НБУ установил курс 27,97 грн/1$ и 33,52/1€.
По сравнению с выходными, цена на польский злотый и российский рубль тоже возросла.