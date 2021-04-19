В столичном Свято-Михайловском Выдубицком монастыре 19 апреля прошла церемония прощания с политическим и общественным деятелем Владимиром Яворивским.

— Владимир Яворивский — поборник всего украинского. Он любил и защищал украинский язык и культуру. Это большая потеря для Украины и всех нас. Говорят, что незаменимых людей не существует, но Владимир Яворивский был незаменим, — отметила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На церемонии прощания, кроме Денисовой, присутствовали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко и многие другие политики и деятели культуры.

Похоронили Владимира Яворивского на Байковом кладбище в Киеве.

Смерть Владимира Яворивского

17 апреля на 79 году жизни скончался Владимир Яворивский — писатель, общественный деятель, лауреат Шевченковской премии и нардеп нескольких созывов.

Причина смерти Яворивского пока остается неизвестной.