Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова противостоять российской агрессии, как политико-дипломатическим, так и военным путем.

Кулеба отметил, что Киев начал активно консолидировать международную поддержку с начала стягивания российских войск к украинским границам.

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По мнению министра, единство международной коалиции в поддержку Украины способно демотивировать РФ.

— Опыт 2014 научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили, — рассказал Кулеба.

Также глава МИД подчеркнул, что в отличие от 2014 года, в 2021 и Украина, и страны мира готовы к любым провокациям России и не дадут внезапно себя захватить.

Агрессия РФ на Востоке Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны не позволят России провести новые военные операции в Украине.

По мнению Макрона, сейчас западным странам необходимо достичь доверия в этом вопросе.