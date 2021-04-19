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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Украина объявила одного из советников посольства РФ персоной нон грата

Украина объявила одного из советников посольства РФ персоной нон грата

Министерство иностранных дел Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства РФ в Киеве персоной нон грата, так как его деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

— Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, — отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Это ответ Украины на задержание украинского дипломата в Петербурге (Россия).

Задержание консула в России

Вечером 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка.

Его обвинили в шпионаже, а после заявления МИД РФ начали готовить к высылке из страны.

По данным ФСБ, дипломат получал информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов России.

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