Украина объявила одного из советников посольства РФ персоной нон грата

Министерство иностранных дел Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства РФ в Киеве персоной нон грата, так как его деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

— Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, — отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Это ответ Украины на задержание украинского дипломата в Петербурге (Россия).

Задержание консула в России

Вечером 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка.

Его обвинили в шпионаже, а после заявления МИД РФ начали готовить к высылке из страны.

По данным ФСБ, дипломат получал информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов России.