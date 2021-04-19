В Ивано-Франковске за двойное гражданство уволены чиновники с доступом к гостайне

В Ивано-Франковске сотрудники контрразведки СБУ обнаружили двойное гражданство у трех местных чиновников.

Нарушителями оказались заместитель директора одного из департаментов ОГА, а также сотрудники областного геокадастра и Пенсионного фонда.

У всех троих чиновников, обладавших доступом к секретной информации, в том числе данным, касающимся оборонной сферы, выявлены паспорта сопредельных стран ЕС.

По состоянию на 19 апреля фигуранты дела уже уволены с государственной службы.

Двое из них пытались обжаловать соответствующее решение, однако Верховный суд подтвердил законность их смещения с должности.

В спецслужбе также напомнили, что в соответствии с законом Украины о государственной службе чиновник, у которого будет обнаружен паспорт иностранного гражданина, подлежит увольнению в трехдневный срок.

Закон о двойном гражданстве

4 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №85/2021, которым ввел в действие решение СНБО от 26 февраля.

Документ предусматривает обновление законодательства страны в сфере двойного гражданства.

Правительство в течение двух месяцев должно проанализировать соответствующие нормативно-правовые акты, а уже через полгода представить на рассмотрение парламента проект необходимых изменений законодательства.