PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

В Ивано-Франковске за двойное гражданство уволены чиновники с доступом к гостайне

СБУ

В Ивано-Франковске сотрудники контрразведки СБУ обнаружили двойное гражданство у трех местных чиновников.

Нарушителями оказались заместитель директора одного из департаментов ОГА, а также сотрудники областного геокадастра и Пенсионного фонда.

У всех троих чиновников, обладавших доступом к секретной информации, в том числе данным, касающимся оборонной сферы, выявлены паспорта сопредельных стран ЕС.

Читайте
Чиновникам не позволят иметь двойное гражданство - Данилов

По состоянию на 19 апреля фигуранты дела уже уволены с государственной службы.

Двое из них пытались обжаловать соответствующее решение, однако Верховный суд подтвердил законность их смещения с должности.

В спецслужбе также напомнили, что в соответствии с законом Украины о государственной службе чиновник, у которого будет обнаружен паспорт иностранного гражданина, подлежит увольнению в трехдневный срок.

Закон о двойном гражданстве

4 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №85/2021, которым ввел в действие решение СНБО от 26 февраля.

Документ предусматривает обновление законодательства страны в сфере двойного гражданства.

Правительство в течение двух месяцев должно проанализировать соответствующие нормативно-правовые акты, а уже через полгода представить на рассмотрение парламента проект необходимых изменений законодательства.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка