В конце марта Акционерное общество Одесский припортовый завод объявило о проведении нового конкурса для выбора поставщика газа.

Новые условия конкурса позволят гарантировать полную загрузку производственных мощностей предприятия, а также рост стоимости объекта накануне процедуры приватизации.

Об этом написал экономический эксперт Виктор Скаршевский в статье для интернет-издания Корреспондент.

По словам Скаршевского, это будет уже третья попытка провести конкурс на поставщика природного газа для предприятия, производящего карбамид и аммиак.

Предыдущие попытки весной и летом прошлого года закончились безрезультатно. Новые условия конкурса позволят избежать повторения ситуации прошлогодней давности, убежден эксперт.

— Обращает на себя внимание новый перечень условий, выдвинутых к будущим участникам. Он существенно расширился по сравнению с условиями предыдущих двух конкурсов 2020 года. Также выдвинуты жесткие антикоррупционные требования, — пишет в своем блоге Скаршевский.

По словам Скаршевского, будущий участник конкурса для работы с ОПЗ должен будет предъявить антикоррупционную программу и назначить антикоррупционного уполномоченного.

Сделано это для недопущения возвращения завода под прямой или опосредованный контроль олигархических групп и минимизации рисков работы с коммерческим структурами, имеющими непрозрачную структуру собственности.

Участниками нового конкурса, который будет состоять из трех этапов, станут компании MONTECH S.R.O. Ника-Агротрейд, Євроенерготрейд, Газопоставляющая компания Нафтогаз Трейдинг, Агро Газ Трейдинг, Торговый дом Сокар Украина, а также Юг-Газ.

Новые условия конкурса предусматривают рост стоимости оплаты изготовленной продукции, а также потенциальных объемов поставок газа, отметил Виктор Скаршевский.

Как уточнил эксперт, поскольку ОПЗ имеет возможности для наращивания объемов производства, увеличена норма поставок газа, которую должен ежемесячно обеспечить давалец.

При условии работы двух агрегатов по производству карбамида и двух аммиачных агрегатов давалец должен ежемесячно поставлять 100-120 млн кубометров газа, что позволит произвести до 52 тыс. тонн товарного аммиака и более 85 тыс. тонн карбамида.

Новый поставщик газа начнет работать с ОПЗ с 1 мая.

Скаршевский отмечает, что уже в ближайшее время станет известно имя нового давальца для ОПЗ.

В результате ОПЗ должен получить гарантию загрузки производственных мощностей, а государство как владелец завода — рост капитализации ОПЗ накануне старта большой приватизации.

Одесский припортовый завод входит в перечень объектов большой приватизации.

В прошлом году предприятие уплатило более 600 млн гривен налогов и сборов, вернув статус крупного налогоплательщика, рентабельность ОПЗ составила 20%.

Завод также трудоустроил 349 работников, а средний рост зарплат для сотрудников предприятия составил 8%.

Годовой тариф на газ заработает с 1 мая

На заседании 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым вводятся летние тарифы на газ для бытовых потребителей с 1 мая 2021 года.

Этот тариф будет действовать в течение года — с 1 мая 2021-го до 30 апреля в 2022-го.