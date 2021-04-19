Как подать показания счетчиков через Приват24 — Инструкция

Шаг 1. Откройте приложение Приват24
Перейти в сервис Приват24 можно с любого устройства. Это удобно делать и с телефона, и с компьютера.
Зарегистрируйтесь на портале или войдите в личный кабинет.
Подать показания счетчиков можно разными способами. Это можно сделать с помощью СМС, звонка к поставщикам или через популярное банковское приложение Приват24.
Возможно это тогда, когда платите счета за коммунальные услуги. Поэтому Факты ICTV расскажут вам, как подать показатели счетчиков через Приват24.
Перейти в сервис Приват24 можно с любого устройства. Это удобно делать и с телефона, и с компьютера.
Зарегистрируйтесь на портале или войдите в личный кабинет.