Как подать показания счетчиков через Приват24 — Инструкция

Подать показания счетчиков можно разными способами. Это можно сделать с помощью СМС, звонка к поставщикам или через популярное банковское приложение Приват24.

Возможно это тогда, когда платите счета за коммунальные услуги. Поэтому Факты ICTV расскажут вам, как подать показатели счетчиков через Приват24.