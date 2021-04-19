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Как подать показания счетчиков через Приват24
Факты / Украина / Общество
Дарина Реготун |
Как подать показания счетчиков через Приват24

Как подать показания счетчиков через Приват24

Подать показания счетчиков можно разными способами. Это можно сделать с помощью СМС, звонка к поставщикам или через популярное банковское приложение Приват24.

Возможно это тогда, когда платите счета за коммунальные услуги. Поэтому Факты ICTV расскажут вам, как подать показатели счетчиков через Приват24.

Шаг 1. Откройте приложение Приват24

Перейти в сервис Приват24 можно с любого устройства. Это удобно делать и с телефона, и с компьютера.

Зарегистрируйтесь на портале или войдите в личный кабинет.

Шаг 2. Перейдите к оплате коммунальных услуг

Когда вы зайдете в приложение, то на главной странице вам нужно найти раздел Платежи. Нажмите подразделение Коммунальные платежи.

Как подать показания счетчиков через Приват24 — Инструкция

Шаг 3. Создайте квитанцию для оплаты комуслуг

Далее вы должны ввести населенный пункт, в котором проживаете, и IBAN, ЕГРПОУ или номер расчетного счета.

После этого выберите получателя и начальная квитанция сформируется автоматически. Вам только нужно проверить данные и дозаполнить информацию.

Как подать показания счетчиков через Приват24 — Инструкция

Шаг 4. Введите показания счетчиков

В сложившейся квитанции также будет подпункт Ввести показания счетчиков. Там вы сможете написать нужную информацию.

Как подать показания счетчиков через Приват24 — Инструкция

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