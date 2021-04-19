Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о резком изменении погодных условий на территории страны.

По данным Укргидрометцентра, 19 апреля в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3° (1 уровень опасности, желтый).

Также в этот день в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, красный).

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля

Погода в Украине 19 апреля обещает быть преимущественно облачной и с кратковременными дождями. Однако в то же время температура будет держаться на уровне от +13 до +15 градусов тепла.

Ночью ожидается значительное похолодание — температура опустится почти на 10 градусов. В то же время синоптики прогнозируют, что значительных осадков в Украине в этот день не будет.