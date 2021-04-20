Результаты встречи политических советников нормандской четверки 19 апреля дают основания полагать, что не будет полномасштабного вторжения РФ в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в эфире Свободы слова на ICTV.

– Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются несмотря на кажущееся обострение у границ Украины, – замечает он. –Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня.

По словам Алексея Резникова, на встрече политические советники обсудили предложенные российско-французской стороной кластеры (возможность реализации Минских соглашений, – Ред.), А также необходимость восстановления режима тишины, который был достигнут в июле 2020 года.

Вице-премьер-министр подчеркивает, что цель России давно уже всем известна, так как накопление войск – это инструмент для достижения цели – решение внутреннего повестки дня самой РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу.

– Вторая вещь — это приглашение к танцу непосредственно США, чтобы с Россией стали считаться и начался с ними диалог. Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военного вторжения в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является страшной, чем сама угроза, — предположил Алексей Резников.

Встреча советников нормандской четверки

19 апреля состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки от Украины, Германии, Франции и России.

Все четыре страны-участницы обсуждали дополнение к разработанным немецко-французской стороной кластеров.

В результате советники договорились провести следующую встречу непосредственно на линии разграничения, чтобы принять решение в конкретных условиях.

Кроме того, стороны поручили подгруппе по безопасности ТКГ на заседании 20 апреля проработать конкретные меры по совершенствованию механизма контроля за соблюдением режима тишины.