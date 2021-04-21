В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиарейсы. Чтобы это осуществить, планируется ввести нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки.

Об этом во вторник, 20 апреля, шла речь на совещании министров инфраструктуры, экономики, финансов и главы правительства.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, введение нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.

— Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток, — заявил он.

По итогам совещания министерствам поручено провести всю необходимую подготовительную работу и разработать соответствующие изменения в закон.

Расширение внутреннего авиасообщения

Авиакомпания Windrose airlines в июне запустит регулярные внутренние авиарейсы по маршрутам: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

В целом в ближайшие годы власти планируют восстановить 16 региональных аэропортов.