Эпицентр продолжит реновацию Института кардиологии им. Стражеско

В оснащение и капитальный ремонт Института кардиологии Эпицентр инвестировал уже 25 млн. грн – отремонтировано три отделения и приобретено современное медицинское оборудование.

В апреле Эпицентр К осуществил пятый транш благотворительной помощи ННЦ Институт кардиологии имени Н.Стражеско НАМН Украины.

На этот раз компания передала медучреждению партию специализированной мебели, в частности новые многофункциональные реанимационные кровати финского производителя Lojer, на почти 900 тыс. грн.

— Мы взяли на себя социальную миссию по полной реновации института им. Стражеско. Разрабатываем сейчас план развития и программу стратегического партнерства. За пять лет условия пребывания больных будут кардинально улучшены – планируем обновить все 310 койко-мест этого медицинского учреждения, — отметил соучредитель группы компаний Эпицентр К Александр Герега.

По его словам, Национальный институт оказывает специализированную высокопрофессиональную помощь гражданам из разных уголков Украины. Поддерживая медицину сегодня, они инвестируют в здоровое будущее украинцев.

В ближайшее время компания обновит минимум еще 30 койко-мест в отделениях реанимации и реабилитации.

Также запланированы ремонтные работы по утеплению фасада большого пятиэтажного корпуса.

В дальнейших планах – полная реновация отделений кардиореабилитации, неотложной кардиологии, аритмии и сердечной недостаточности на 100 койко-мест и базового терапевтического отделения.

— Масштабность, и главное – системность работы Эпицентра с нашим медучреждением просто поражает, ничего подобного раньше никто не делал. Причем на этот медицинский проект в прошлом году не было потрачено ни копейки бюджетных средств, — отметил директор Института кардиологии им. Стражеско Владимир Коваленко.

Коваленко отмечает, что сейчас им уже сложно представить, как бы проходил процесс лечения и реанимирования на старом оборудовании, без помощи меценатов.

Он добавляет, что осуществляя целевую финансовую поддержку медучреждений, владельцы компании помогают медикам на передовой спасать жизни людей.

Владимир Коваленко отметил, что реновация отделений даст возможность осуществить давнюю мечту – развернуть на базе института перекрестную диагностику и комбинированное лечение пациентов возрастной категории 50+ лет.

Научно-исследовательский институт хочет диагностировать и лечить пациентов, внедряя в свою работу новейшие мировые практики и достижения.

Для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией компания Эпицентр К бесплатно передала больнице почти 200 единиц дорогостоящего медицинского оборудования и современной медицинской мебели.

Среди них 25 функциональных реанимационных коек, 40 кислородных концентраторов, 15 терапевтических комплектов для неинвазивной вентиляции легких, электрокардиографы, инфузоматы, дефибрилляторы и тому подобное.

За последние полгода за счет Эпицентра К обновлено 40 койко-мест в Национальном институте кардиологии им. Стражеско, из них 25 – в отделениях реанимации, интенсивной терапии и кардиореабилитации.

— В течение последнего года мы изучаем потребности и системно помогаем многим больницам в улучшении их материально-технической базы и обеспечении необходимым оборудованием – от специализированных медицинских учреждений до обычных районных больниц в Хмельницкой области, — отмечает заместитель генерального директора компании Эпицентр К, директор по розничной торговле Владимир Гончаров.

Гончаров добавляет, украинцы должны лечиться, а медики – работать, – в достойных европейских условиях. Именно такие условия создают сейчас в Институте кардиологии им. Стражеско.

Отремонтированные палаты обеспечивают дополнительный комфорт пациентам, а новое современное медицинское оборудование, установленное в реабилитационном отделении, является необходимым инструментом в спасении жизней и качественном лечении больных.

В Киеве медики провели трансплантацию костного мозга

В Киеве провели аллогенную семейную трансплантацию костного мозга взрослому человеку.

Это первая трансплантация в рамках реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.