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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Эпицентр продолжит реновацию Института кардиологии им. Стражеско

Эпицентр продолжит реновацию Института кардиологии им. Стражеско
Партнёрский материал

В оснащение и капитальный ремонт Института кардиологии Эпицентр инвестировал уже 25 млн. грн – отремонтировано три отделения и приобретено современное медицинское оборудование.

В апреле Эпицентр К осуществил пятый транш благотворительной помощи ННЦ Институт кардиологии имени Н.Стражеско НАМН Украины.

На этот раз компания передала медучреждению партию специализированной мебели, в частности новые многофункциональные реанимационные кровати финского производителя Lojer, на почти 900 тыс. грн.

— Мы взяли на себя социальную миссию по полной реновации института им. Стражеско. Разрабатываем сейчас план развития и программу стратегического партнерства. За пять лет условия пребывания больных будут кардинально улучшены – планируем обновить все 310 койко-мест этого медицинского учреждения, — отметил соучредитель группы компаний Эпицентр К  Александр Герега.

По его словам, Национальный институт оказывает специализированную высокопрофессиональную помощь гражданам из разных уголков Украины. Поддерживая медицину сегодня, они инвестируют в здоровое будущее украинцев.

В ближайшее время компания обновит минимум еще 30 койко-мест в отделениях реанимации и реабилитации.

Эпицентр продолжит реновацию Института кардиологии им. Стражеско

Также запланированы ремонтные работы по утеплению фасада большого пятиэтажного корпуса.

В дальнейших планах – полная реновация отделений кардиореабилитации, неотложной кардиологии, аритмии и сердечной недостаточности на 100 койко-мест и базового терапевтического отделения.

— Масштабность, и главное – системность работы Эпицентра с нашим медучреждением просто поражает, ничего подобного раньше никто не делал. Причем на этот медицинский проект в прошлом году не было потрачено ни копейки бюджетных средств, — отметил директор Института кардиологии им. Стражеско Владимир Коваленко.

Коваленко отмечает, что сейчас им уже сложно представить, как бы проходил процесс лечения и реанимирования на старом оборудовании, без помощи меценатов.

Он добавляет, что осуществляя целевую финансовую поддержку медучреждений, владельцы компании помогают медикам на передовой спасать жизни людей.

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Владимир Коваленко отметил, что реновация отделений даст возможность осуществить давнюю мечту – развернуть на базе института перекрестную диагностику и комбинированное лечение пациентов возрастной категории 50+ лет.

Научно-исследовательский институт хочет диагностировать и лечить пациентов, внедряя в свою работу новейшие мировые практики и достижения.

Для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией компания Эпицентр К бесплатно передала больнице почти 200 единиц дорогостоящего медицинского оборудования и современной медицинской мебели.

Эпицентр продолжит реновацию Института кардиологии им. Стражеско

Среди них 25 функциональных реанимационных коек, 40 кислородных концентраторов, 15 терапевтических комплектов для неинвазивной вентиляции легких, электрокардиографы, инфузоматы, дефибрилляторы и тому подобное.

За последние полгода за счет Эпицентра К обновлено 40 койко-мест в Национальном институте кардиологии им. Стражеско, из них 25 – в отделениях реанимации, интенсивной терапии и кардиореабилитации.

— В течение последнего года мы изучаем потребности и системно помогаем многим больницам в улучшении их материально-технической базы и обеспечении необходимым оборудованием – от специализированных медицинских учреждений до обычных районных больниц в Хмельницкой области, — отмечает заместитель генерального директора компании Эпицентр К, директор по розничной торговле Владимир Гончаров.

Гончаров добавляет, украинцы должны лечиться, а медики – работать, – в достойных европейских условиях. Именно такие условия создают сейчас в Институте кардиологии им. Стражеско.

Отремонтированные палаты обеспечивают дополнительный комфорт пациентам, а новое современное медицинское оборудование, установленное в реабилитационном отделении, является необходимым инструментом в спасении жизней и качественном лечении больных.

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