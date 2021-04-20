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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Кулеба назвал знак готовности РФ к деэскалации на Донбассе

Кулеба назвал знак готовности РФ к деэскалации на Донбассе

Совместное заявление ТКГ о приверженности России к перемирию будет одним из первых знаков о том, что РФ готова к переговорам и деэскалации.

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Москва должна слышать из каждого угла, только она занимается эскалацией - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и добавил, что это не будет окончательной деэскалацией, но станет лучом надежды.

— Одним из первых знаков деэскалации будет повторное обязательство российской стороны соблюдать перемирие. Совместное заявление ТКГ о приверженности к перемирию будет знаком того, что Россия как минимум готова разговаривать, а не только наращивать свою военную силу у границ, — сказал глава МИД на пресс-конференции.

Ангела Меркель о ситуации в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в ПАСЕ назвала ситуацию в Украине и оккупированном РФ Крыму “тревожной”.

Такой канцлер считает ситуацию и в Белоруссии, Приднестровье и Нагорном Карабахе.

Об этих и других главных тезисах Меркель на весенней сессии ПАСЕ читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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