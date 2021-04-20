Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эскалацией конфликта на Донбассе занимается исключительно Россия.

Также Кулеба добавил, что ответственность за это должна нести только Москва, а не Украина.

— Москва должна слышать из каждого угла, это не две стороны — Украина и Россия, которые несут ответственность за эскалацию. Это только Москва масштабно наращивает военную силу, только Москва занимается эскалацией, — заявил Кулеба на пресс-конференции 20 апреля.

Также министр отметил, что цена предотвращения дальнейшей эскалации со стороны России будет меньше, чем цена остановки этой агрессии или смягчения ее последствий.

В то же время Кулеба заверил, что Украина не ведет никаких переговоров вне утвержденных форматов, “за спиной” Франции, Германии и США.

Эскалация конфликта на Донбассе

Разведка Министерства обороны Украины сообщила, что боевики на Донбассе усиливают меры для привлечения гражданского населения на военную службу в незаконных вооруженных формированиях.

На оккупированных территориях действуют “военные комиссариаты”, которые в течение 10 суток должны уточнить списки и наличие лиц, которых будет призываться принудительно, сообщает разведка.