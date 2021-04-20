Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.
По данным Укргидрометцентра, 20 апреля ночью в южных, а также днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются значительные дожди и порывы ветра 17-22 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения и движения транспорта на отдельных участках дорог или улиц.
Также в этот день в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, красный).
Прогноз погоды на 20 апреля
Синоптики прогнозируют, что погода в Украине 20 апреля 2021 года будет дождливой и ветреной. В некоторых областях могут пройти грозы.
Температура будет держаться на уровне 12-15 градусов тепла, однако ночью значительно похолодает. В Киеве также пройдет слабый дождь.