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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Порывы ветра и снеголавинная опасность: в Украине объявили об ухудшении погодных условий

Порывы ветра и снеголавинная опасность: в Украине объявили об ухудшении погодных условий

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.

По данным Укргидрометцентра, 20 апреля ночью в южных, а также днем ​​в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются значительные дожди и порывы ветра 17-22 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения и движения транспорта на отдельных участках дорог или улиц.

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Также в этот день в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, красный).

Прогноз погоды на 20 апреля

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине 20 апреля 2021 года будет дождливой и ветреной. В некоторых областях могут пройти грозы.

Температура будет держаться на уровне 12-15 градусов тепла, однако ночью значительно похолодает. В Киеве также пройдет слабый дождь.

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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