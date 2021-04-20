Из-за стягивания войск России к границе с Украиной Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит разные сценарии реагирования. Обстановку мониторят круглосуточно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом.

— Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования, — сказал он.

Данилов отметил, что РФ накопила большое количество войск на границе с Украиной для провокаций. Военная группировка России насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

Секретарь СНБО также выразил благодарность странам НАТО за помощь и надежду на дальнейшее углубление сотрудничества. Глава Бюро нацбезопасности Польши, в свою очередь, заверил в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

Солох также отметил, что Россия несет ответственность за эскалацию напряжения.

Обострение на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ ранее зафиксировали, что Россия накапливает технику на Донбассе. Среди прочего, 269 единиц разного типа вооружений и военной техники разместили на оккупированной территории.

Почти на всех полигонах обнаружили бронированные машины — всего 113 единиц. Также миссия ОБСЕ заявила, что боевики мешают работать наблюдателям.