Стороны подгруппы по безопасности ТКГ существенно продвинулись в согласовании дополнений к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Так, во время заседание 20 апреля при основу взяли украинский проект дополнения.

Стороны по пунктам прошли первое чтение в полном объеме.

Даты для второго чтения определят представители ОБСЕ.

– Не исключено, что заседание состоится еще до конца этой недели, – предполагают представители украинской делегации для участия в ТКГ. – Есть надежда, что к следующему заседанию на уровне глав делегаций 28 апреля документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте.

Встреча советников нормандской четверки

19 апреля состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки от Украины, Германии, Франции и России.

Все четыре страны-участницы обсуждали дополнение к разработанным немецко-французской стороной кластерам.

В результате советники договорились провести следующую встречу непосредственно на линии разграничения, чтобы принять решение в конкретных условиях.

Кроме того, стороны поручили подгруппе по безопасности ТКГ на заседании 20 апреля проработать конкретные меры по совершенствованию механизма контроля за соблюдением режима тишины.