На занятии по стрельбе в школе в Черкассах девятиклассник получил пулевое ранение в голову. Сейчас 14-летний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, расположенной в помещении Черкасской городской гимназии №9. Раненый подросток — ученик одной из школ города.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

По предварительной информации, в лечебном учреждении у ребенка остановилось дыхание и 14-летнего парня перевели на искусственную вентиляцию легких.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что тренера, на занятии у которого это произошло, отстранили от исполнения обязанностей.

На Черкащине подростка ударило током

На станции в Черкасской области 16-летнего мальчика ударило током контактной сети. Ребенка госпитализировали с 50% ожогами тела.

Сейчас пострадавший в стабильно тяжелом состоянии. Ему должны сделать операцию по пересадке кожи. По информации железнодорожников, напряжение контактной сети составляет 27,5 кВ.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС