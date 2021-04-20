На занятии по стрельбе в школе в Черкассах девятиклассник получил пулевое ранение в голову. Сейчас 14-летний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
Трагедия произошла в тире Детско-юношеской спортивной школы №2, расположенной в помещении Черкасской городской гимназии №9. Раненый подросток — ученик одной из школ города.
Медики, прибывшие на вызов, обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.
По предварительной информации, в лечебном учреждении у ребенка остановилось дыхание и 14-летнего парня перевели на искусственную вентиляцию легких.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что тренера, на занятии у которого это произошло, отстранили от исполнения обязанностей.
На Черкащине подростка ударило током
На станции в Черкасской области 16-летнего мальчика ударило током контактной сети. Ребенка госпитализировали с 50% ожогами тела.
Сейчас пострадавший в стабильно тяжелом состоянии. Ему должны сделать операцию по пересадке кожи. По информации железнодорожников, напряжение контактной сети составляет 27,5 кВ.
Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС