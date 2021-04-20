Зеленский призывает ФЛП активнее подавать заявки в Дію для получения помощи

В Украине стартовала регистрация заявок на получение госпомощи для малых предпринимателей и наемных работников, которые были вынуждены прекратить работать из-за усиления карантина.

Президент Владимир Зеленский призывает активнее регистрировать обращения в Дії, чтобы уже в апреле получить 8 тыс. грн из госбюджета.

— Малый и средний бизнес — одна из главных составляющих нашей экономики. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса и закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам, — отметил глава государства.

В то же время Зеленский призывает местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов.

— Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах, — подчеркнул он.

По состоянию на утро 20 апреля уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки.

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Помощь ФЛП

В марте Верховная Рада приняла закон о помощи ФЛП на карантине.

Документ предусматривает, что застрахованные наемные работники субъектов хозяйствования и малые предприниматели, которые пострадали из-за введения дополнительных карантинных ограничений, получат от государства единовременное пособие в размере 8 тыс. грн.

Из бюджета в 2021 году на такие выплаты выделят около 2,9 млрд грн.