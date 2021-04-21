Черновицкая область выходит из красной зоны карантина. С 22 апреля на территории региона будут действовать ограничения желтой зоны.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ограничения красной зоны карантина действовали в области почти два месяца — с 1 марта.

Но уже с 22 апреля в Черновицкой области будут действовать ограничения желтой зоны карантина. Это означает, что все еще будет запрещено проводить банкеты в ночных клубах, ресторанах и кафе.

Но заведениям общественного питания разрешат работать с 7.00 до 24.00. Спортивные и фитнес-клубы также откроются, но только при условии, что они смогут обеспечить размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м.

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Все еще под запретом с 22 апреля будет проведение массовых мероприятий в школах и университетах с участием зрителей и перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений.

Карантинное зонирование

По состоянию на 21 апреля в 12 областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Еще в девяти областях действуют ограничения оранжевой зоны, и в трех — желтой. Подробнее ознакомиться с карантинным зонированием можно в нашем материале.

Источник: Олег Немчинов