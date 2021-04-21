После майских праздников в Украине стоит ждать ухудшения ситуации с коронавирусом, однако четвертая волна активного распространения болезни прогнозируется уже на осень.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Мы можем получить взрыв заболеваемости после майских праздников. Но, по моей логике, четвертая волна будет именно осенью, — отметил Михаил Радуцкий.

По его словам, четвертая волна может быть более сложной из-за того, что осенью фиксируется вспышка других сезонных заболеваний.

Третья волна коронавируса

С начала марта в Украине начала ухудшаться эпидситуация. Количество новых больных коронавирусом продолжило расти и в апреле.

20 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла третью волну коронавируса.

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