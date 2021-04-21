Апрель, 21, 2021 в 7:02

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На среду, 21 апреля, НБУ установил курс 28,01 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 21 апреля, составляет на 33,74 грн/1€.

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По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного снизилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.04:

$1 – 28,01 грн;

€1 – 33,74 грн;

1 польский злотый – 7,41 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Рост инфляции в Украине в 2021 году

15 апреля Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7%, как это было в январском прогнозе, до 8%.

В то же время в НБУ надеются, что инфляция вернется до 5% к 2022 году.

Ожидается, что пик скачка инфляции на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года.

Подробнее о росте инфляции в Украине в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.