Доллар и евро немного подорожали: курс валют на 21 апреля
Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.
На среду, 21 апреля, НБУ установил курс 28,01 грн/1$.
Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 21 апреля, составляет на 33,74 грн/1€.
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По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного снизилась.
Курс валют в Украине от НБУ на 21.04:
- $1 – 28,01 грн;
- €1 – 33,74 грн;
- 1 польский злотый – 7,41 грн;
- 10 российских рублей – 3,65 грн.
Рост инфляции в Украине в 2021 году
15 апреля Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7%, как это было в январском прогнозе, до 8%.
В то же время в НБУ надеются, что инфляция вернется до 5% к 2022 году.
Ожидается, что пик скачка инфляции на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года.
Подробнее о росте инфляции в Украине в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.