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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро немного подорожали: курс валют на 21 апреля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Долари, кредит МВФ

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На среду, 21 апреля, НБУ установил курс 28,01 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 21 апреля, составляет на 33,74 грн/1€.

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По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного снизилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.04:

  • $1 – 28,01 грн;
  • €1 – 33,74 грн;
  • 1 польский злотый – 7,41 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

курс валют 21 квітня

Рост инфляции в Украине в 2021 году

15 апреля Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7%, как это было в январском прогнозе, до 8%.

В то же время в НБУ надеются, что инфляция вернется до 5% к 2022 году.

Ожидается, что пик скачка инфляции на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года.

Подробнее о росте инфляции в Украине в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.

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