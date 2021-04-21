Генштаб ВСУ опроверг слухи об изменениях в призыве 2021

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не вносил никаких изменений в порядок призыва 2021 и призвал не пользоваться неподтвержденной информацией по этому поводу.

Так, в последнее время активизировались информационные манипуляции со стороны РФ, целью которых является создание негативного имиджа Украины и ее вооруженных сил.

В частности, речь идет о якобы изменения сроков прохождения срочной военной службы.

— Мы призываем пользоваться только проверенной информацией, которую вы всегда можете найти на официальных страницах в социальных сетях ВС Украины, Генштаба и Минобороны Украины, — заявили в пресс-службе ведомства.

Призыв в Украине: что нужно знать

В украинском законодательстве существует несколько статей, регламентирующих порядок призыва и сроки военной службы.

В частности, сейчас срочная военная служба в Украине не предусматривает привлечения военнослужащих к боевым задачам в районе проведения ООС на Донбассе.

Статья 15 ЗУ О воинской обязанности и военной службе объясняет, кто из граждан Украины считается пригодным к срочной военной службе.

Это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Статья 23 ЗУ о Сроках военной службы объясняет: в зависимости от ряда факторов военнослужащие могут проходить срочную службу разное количество времени.

В частности, для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях — до 18 месяцев.

Для лиц, которые на момент призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр — до 12 месяцев.

В Генштабе подчеркнули, что речь идет не о самом факте получения высшего образования, а о наличии степени магистра в дипломе о высшем образовании.