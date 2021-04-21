Окружной админсуд пожаловался в ПАСЕ на решения о его ликвидации

Судьи Окружного административного суда города Киева направили обращение к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

По мнению авторов заявления, законопроект №5369 О ликвидации ОАСК, внесенный президентом Владимиром Зеленским на рассмотрение в Верховную Раду, угрожает независимости судебной власти в Украине.

В письме служители Фемиды обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и законом о судоустройстве и статусе судей.

Согласно утвержденной процедуре, инициатива по ликвидации какого-либо суда в Украине должна исходить после заключения Высшего совета правосудия.

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Содержание законопроекта, отмечается в обращении, якобы направлено не на изменение системы судоустройства в стране, а на создание условий для увольнения судей ОАСК без их согласия, что запрещено пунктом 3.4. Европейской хартии закона о статусе судей.

Таким образом, уверены подписанты письма, президент и Верховная Рада угрожают конституционному строю страны.

Ликвидация ОАСК

Законопроект о ликвидации ОАСК предусматривает создание Киевского городского окружного административного суда.

Его территориальная юрисдикция будет распространяться на столицу Украины.

До формирования нового судебного учреждения дела, подсудные ОАСК, будут рассматриваться в Киевском окружном админсуде.

Причинами ликвидации ОАСК стали резонансные решения, принятие судьями.

Так, судьи окружного админсуда Киева отличились отменой новой редакции украинского правописания, а также возвратом столичному проспекту имени Степана Бандеры названия Московский.

Кроме того, председатель ОАСК Павла Вовка, который ранее обвинялся в попытке захвата государственной власти, был задержан при попытке получить взятку в размере $100 тыс.

Источник: ОАСК