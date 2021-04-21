С 1 января 2021 года для ФЛП на общей системе налогообложения начала работать объединенная отчетность, в состав которой входит единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС).

Теперь ФОПы на общей системе налогообложения без наемных работников будут подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по обновленной форме. Это – приложение ЕСВ 1 (бывшая форма Д5 отчета ЕСВ “за себя”, – Ред.).

– Отчитаться за 2021 год на обновленных бланках ФЛП должны с 1 января 2022 года по 9 февраля 2022 года, – говорит в комментарии Фактам ICTV юрисконсульт Елена Молчанова.

Объединенная отчетность для ФЛП на общей системе с наемными работниками начинает работать уже с первого квартала 2021 года.

В объединенный отчет входит:

бывший отчет по ЕСВ (форма Д4),

прежняя форма 1ДФ (сейчас это – приложение 4ДФ Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и сумм удержанного с них налога ЕСВ, – Ред.).

– ЕСВ, НДФЛ и ВС за наемных работников отныне в отчете имеет ежемесячную разбивку. Отчитываться по всем этим налогам надо один раз в квартал – в течение 40 календарных дней после окончания квартала. Ранее отчет за наемных работников подавали ежемесячно, – уточняет эксперт.

Квартальная подача налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и сумм удержанного из них налога ЕСВ (бывший отчет 1 ДФ и отчет по ЕСВ, – Ред.), может касаться и ФЛП на общей системе без наемных работников в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Один из случаев представления этой формы – сотрудничество одного ФОПа с другим ФОПом. Доход, выплаченный предпринимателю, будет отображаться в нынешнем налоговом расчете (бывший отчет 1ДФ).

– Такие отчеты нужны для выявления контрагентов. Подчеркиваю: их заполняют только те предприниматели, которые сотрудничают с другими ФОПами, – объясняет юрисконсульт.

Так, если один ФЛП закажет у другого, например, бухгалтерские услуги, то эта операция должна быть отражена в его отчете и отчете получателя этой услуги.

– ФЛП оштрафуют на 1 020 грн, если он вообще не подал расчет 1ДФ или подал с опозданием, указал неполные сведения, предоставил недостоверные данные или наделал ошибок, в следствие которых уменьшились или увеличились обязательства по НДФЛ или ВС. Если в течение года нарушение повторится, штраф составит уже 2 040 грн, – замечает Елена Молчанова.

ФЛП на общей системе без наемных работников платит следующие налоги:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

военный сбор (ВЗ) – 1,5%;

единый социальный взнос (ЕСВ) – 22%.

ФЛП на общей системе налогообложения с наемными работниками платит НДФЛ, ВС и ЕСВ еще и за наемных работников.

Уплачиваются эти налоги и сборы из одной базы – полученного чистого налогооблагаемого дохода (прибыли).

Чистый налогооблагаемый доход ФЛП (прибыль) = доходы ФЛП — расходы ФЛП

Волокита с фиксацией расходов не бесполезна – благодаря этому предприниматель может сократить сумму налога НДФЛ.

– На общей системе учитываются расходы, связанные с ведением их хозяйственной деятельности. Предприниматели-упрощенцы такого преимущества не имеют. Если упрощенцу на счет поступит 10 тыс. грн, то он из этой суммы оплатит 5%. Если такую ​​сумму получит ФЛП на общей системе и потратит часть из нее на аренду, покупку материалов для работы и будет иметь документальное подтверждение этому, то он заплатит 18% с суммы, что останется, – сообщает юрисконсульт.

Перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов ФЛП от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, указан в Налоговом кодексе Украины.

Также не следует забывать о том, что ФЛП на общей системе обязательно ведут Книгу учета доходов и расходов.

– С начала 2021 года несколько неопределенным остается вопрос Книги учета доходов и расходов. Если единщикам позволили вести ее в произвольной форме, то для ФЛП на общей системе такого прямого разрешения нет. Поэтому делаем вывод и продолжаем вести бумажный вариант книги, – говорит Елена Молчанова.

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В случае проверки или закрытия предпринимательской деятельности налоговая обязательно проверит Книгу учета. Ее будут интересовать представленные отчеты, начисление налогов, банковские выписки, доход предпринимателя, представленные на него другими ФЛП налоговые расчеты (бывшие 1ДФ) и прочее.

Елена Молчанова отмечает: каждый предприниматель на общей системе налогообложения может раз в год перейти на упрощенный вариант. Для этого нужно за 15 дней до начала следующего квартала подать заявление о переходе.

Обычно все лица, которые зарегистрировались как предприниматели, автоматически становятся ФЛП на общей системе налогообложения.

По заявлению ФЛП могут перейти на упрощенную систему, если:

деятельность, которой они будут заниматься, не будет принадлежать к списку ограничений выбранной системы,

предприниматель не будет иметь долгов перед налоговой.

Помощь ФОПам на время карантина

По состоянию на утро 20 апреля около 100 тыс. человек подали заявки на получение помощи для малых предпринимателей и наемных работников, которые были вынуждены прекратить работать из-за карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан активнее регистрировать обращения в приложении Дия, чтобы уже в апреле получить 8 тыс. грн.

Из госбюджета в 2021 году на такие выплаты выделят около 2,9 млрд грн.

Подробнее о помощи ФЛП на время карантина читайте в материале Фактов ICTV.