В Киеве просят переименовать станцию метро Героев Днепра в Героев УПА

В Киеве хотят переименовать станцию ​​метро Героев Днепра в Героев УПА.

На сайте Киевского городского совета появилась соответствующая петиция, автором которой выступил Василий Бабич.

Он считает, что целесообразнее, чтобы станция не называлась Герои Днепра, потому что название посвящено освобождению города от немецко-нацистских оккупантов. А если посмотреть на эту операцию с военной точки зрения, то она была довольно провальной из-за невероятно большого количества жертв.

Также автора петиции возмутило то, что в оформлении станции присутствует гвардейская лента, которая давно стала символом российской агрессии.

Пока петицию подписали 86 человек.

За 87 дней она должна собрать 10 тыс. подписей.

Метро на Троещину

В Институте Генерального плана Киева сообщили о планах на метро на Троещину. К 2060 году жилой массив будет иметь 22 станции.

В частности в течение 5-7 лет планируют запустить первые пять станций. К 2040 году дополнительно обустроят еще 12 станций. Таким образом к концу 2040 метро на Троещине будет насчитывать 17 станций.

К 2060 году обустроят еще пять станций. Всего на Троещине будет 22 станции метро. В институте сообщили, что построить одновременно такое количество станций почти невозможно, по этой причине их будут обустраивать в Киеве постепенно.