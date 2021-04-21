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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Черновицкую область

Укрзалізниця

Укрзализныця с 00.01 22 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкой области.

Движение поездов восстановили, потому что в регионе отменили красный уровень эпидемической опасности.

Курсировать по полноценному маршруту будут такие поезда:

  • №7 / 8 Киев-Черновцы-Киев;
  • №117 / 118 Киев-Черновцы-Киев;
  • №135 / 136 Одесса-Черновцы-Одесса;
  • №357 / 358 Киев-Рахов-Киев.

Продажа билетов на эти направления уже открыта.

Выход Черновицкой области из красной зоны

21 апреля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила о выходе Черновицкой области из красной зоны карантина.

С 22 апреля на территории региона будут действовать ограничения желтой зоны.

В красной зоне область находилась почти два месяца – с 1 марта 2021 года.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

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