Укрзализныця с 00.01 22 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкой области.

Движение поездов восстановили, потому что в регионе отменили красный уровень эпидемической опасности.

Курсировать по полноценному маршруту будут такие поезда:

№7 / 8 Киев-Черновцы-Киев;

№117 / 118 Киев-Черновцы-Киев;

№135 / 136 Одесса-Черновцы-Одесса;

№357 / 358 Киев-Рахов-Киев.

Продажа билетов на эти направления уже открыта.

Выход Черновицкой области из красной зоны

21 апреля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила о выходе Черновицкой области из красной зоны карантина.

С 22 апреля на территории региона будут действовать ограничения желтой зоны.

В красной зоне область находилась почти два месяца – с 1 марта 2021 года.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця