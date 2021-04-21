Укрзализныця с 00.01 22 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкой области.
Движение поездов восстановили, потому что в регионе отменили красный уровень эпидемической опасности.
Курсировать по полноценному маршруту будут такие поезда:
- №7 / 8 Киев-Черновцы-Киев;
- №117 / 118 Киев-Черновцы-Киев;
- №135 / 136 Одесса-Черновцы-Одесса;
- №357 / 358 Киев-Рахов-Киев.
Продажа билетов на эти направления уже открыта.
Выход Черновицкой области из красной зоны
21 апреля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила о выходе Черновицкой области из красной зоны карантина.
С 22 апреля на территории региона будут действовать ограничения желтой зоны.
В красной зоне область находилась почти два месяца – с 1 марта 2021 года.
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця