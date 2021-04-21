В мае 2021 года у украинцев будут длинные выходные, целых 13 дней.

По календарю их будет девять, кроме того, на третий месяц весны припадают три праздника — День международной солидарности трудящихся (1 мая), Пасха (2 мая), День победы (9 мая).

По решению Кабмина, 3 и 4 мая будут дополнительными выходными для украинцев, поскольку 1 и 2 мая выпадает на субботу и воскресенье.

Также День победы, по календарю — воскресенье, поэтому 10 мая, в понедельник, граждане Украины будут иметь еще один дополнительный выходной.

В целом украинцы будут отдыхать 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 мая.

Календарь государственных праздников

Календарь государственных праздников на 2021 в Украине насчитывает 11 праздничных дат. Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В июне украинцы будут отмечать две памятные даты — Троица (20 июня) и День Конституции (28 июня).