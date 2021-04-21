В Киеве улучшается ситуация с коронавирусом и уменьшается количество новых случаев, но расслабляться рано.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 21 апреля.

— Специалисты отмечают, что введенные городом ограничения дают результаты. У нас начало снижаться количество новых случаев заболевания, а также немножко, но уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Врачи отмечают, что большинство пациентов, которые попадают в больницы, к сожалению, в тяжелом состоянии.

Также Кличко в очередной раз подчеркнул важность соблюдения элементарных правил защиты от коронавируса.

— Расслабляться рано. Я призываю всех жителей столицы соблюдать элементарные правила — максимально ограничивайте контакты, носите маски, пользуйтесь антисептиками, — добавил Кличко.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 21 апреля в Киеве зафиксировано 965 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице заболело 187 196 человек.

От осложнений Covid-19 в сутки умерли 40 пациентов, преодолела коронавирусной болезни — 641 человек.