25 апреля в Киеве ограничат движение транспорта — (КАРТА)

25 апреля в Киеве с 8.00 до 15.30 будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения V Международного Евро Марафона.

Движение будет ограничено на таких улицах: Эспланадная, Рогнединская, Шота Руставели, Саксаганского, Большая Васильковская, Физкультуры, Антоновича, Жилянская, Льва Толстого, Владимирская, Тарасовская, Паньковская, Симона Петлюры, Бульварно-Кудрявская, Шолуденко, Академика Янгеля, Смоленская, Алексея Тихого, Гарматная.

А также на площади Льва Толстого, Воздухофлотском проспекте и проспекте Победы и на съезде с Шулявского моста.

Общественный транспорт также изменит маршруты и расписание движения.

Киевский герой парковки

На Русановке водитель легковой машины перегородил движение и ушел, но жителям столицы не понравилось такое поведение.

Они решили наказать героя парковки и высыпали на Peugeot кучу разного мусора.