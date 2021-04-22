Россия не получит от Украины воду для Крыма даже силовым способом. В этом убежден вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

По словам политика, РФ не будет наступать с юга, только чтобы получить контроль над доступом воды для полуострова.

– Не надо забывать, что Северо-Крымский канал – рукотворный, он не создан природой. Он тянется от реального наполнения, там, где есть дебит воды. То есть им придется до Днепра доходить? На север страны, чтобы везде контролировать воду? Это нереально. Это полстраны надо захватить, – говорит Алексей Резников.

Кроме того, России, чтобы атаковать, надо иметь контингент, уверяет вице-премьер-министр.

– По официальным данным, в России есть 1 млн солдат на 144 млн населения и всю их территорию. Но им еще нужно держать границы. Вы же знаете, что, защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас официально 250 тыс. вооруженных сил. Плюс 50 тыс. нацгвардии. Добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошли. Если не ошибаюсь, 460 тыс. наших граждан, – подсчитывает Алексей Резников.

Еще к этой цифре, говорит чиновник, нужно добавить украинцев, которые тоже будут защищать свою землю.

– Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос – зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат… – считает представитель правительства.

Проблемы с водой в Крыму

В апреле Украина заявила о возможности поставки питьевой воды в Крым в случае угрозы гуманитарной катастрофы для украинских граждан. Однако в таком случае воду будут поставлять в бутылях.

Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребностей полуострова, с начала аннексии перекрыт дамбой. Сносить ее, пока не вернут Крым, не будут.

Имеющиеся же на полуострове ресурсы, которых вполне может хватить для населения, используют на нужды крупных предприятий и военных, а теперь еще и дополнительных подразделений.

Подробнее о проблемах с водой в Крыму читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Українська правда

Фото: КМДА