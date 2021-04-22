В Украине 23 апреля начнется похолодание. В западных и северных областях температура воздуха резко снизится до +7 – +12°C.

На Востоке, Юге и Центре (кроме Винницкой области) будет немного теплее – +12 – +18°C.

Атмосферный фронт принесет дожди и местами грозы, усилится ветер.

– К Востоку и юго-востоку Украины фронт не успеет дойти, поэтому там в пятницу без существенных осадков, – прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В столице 23 апреля ожидается ощутимое похолодание до +7 – +10° C, порывистый ветер и дождь.

– В дальнейшем за похолоданием начнутся заморозки от 0°C не только на почве, но и в воздухе, которые сохранятся по ночам до вторника, – отмечает эксперт.

Восстановиться тепло должно со следующей недели.

Прогноз погоды на май 2021

В мае привычной жары не будет, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.

Пасха, которая в этом году будет 2 мая, тоже не порадует теплом.

Подробнее с прогнозом погоды на май 2021 года можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

Источник: Наталья Диденко