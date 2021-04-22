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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Нападение РФ на Украину не будет легкой прогулкой: Аваков о готовности МВД в зоне ООС

Нападение РФ на Украину не будет легкой прогулкой: Аваков о готовности МВД в зоне ООС

Готовность подразделений МВД в зоне ООС кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. Поэтому возможное нападение РФ на Украину — не будет легкой прогулкой.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время проверки сил МВД в Мариуполе.

По его словам, Нацгвардия, полицейские, пограничники и даже спасатели демонстрируют высокий уровень подготовки. Об этом свидетельствуют и оснащение, и боевой опыт, и ментальная готовность правоохранителей.

— Хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину — не будет легкой прогулкой. Это будут огромные потери для того, кто решит зайти на украинскую землю без нашего согласия, — отметил министр.

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Накануне Аваков призвал ветеранов добровольческих батальонов быть готовыми к мобилизации в случае вторжения России.

Он попросил украинцев снова объединиться и встать на защиту родной земли.

Источник: МВД

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