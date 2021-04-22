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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Первые весенние грозы: погода в Украине 22 апреля (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода в Украине в четверг, 22 апреля 2021 года, будет дождливой и с первыми весенними грозами. Несмотря на это, на всей территории страны будет тепло.

На западе — дожди с грозами, температура днем — от +11° до +16°.

В северных регионах в этот день также ожидаются осадки, воздух местами прогреется до +18°.

В восточных областях — дожди, лишь в Харькове будет сухо. Столбики термометров поднимутся до +17°.

В центре — переменная облачность, температура днем — от +15° до +17°.

Жителей южных регионов также порадует солнце, лишь в Херсоне ожидаются дожди. Воздух прогреется до +18°.

Погода в Украине 22 апреля

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Погода на Пасху

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода на Пасху 2021 будет холодной.

Не стоит ждать, что и май порадует теплом.

Подробнее о погоде в Украине на Пасху 2021 читайте на Фактах ICTV.

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