Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта на Степана Бандеры, а также еще четырех столичных улиц.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.
– Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии Свобода, П. Богомазова и Украинского института национальной памяти, который я имел честь представлять в апелляции, — сообщает адвокат Вячеслав Якубенко.
Таким образом, решение Киевсовета от 7 июля 2016 года признано законным, согласно которому переименовано:
- улицу Баумана — на улицу Януша Корчака;
- улицу Кутузова — на улицу Генерала Алмазова;
- улицу Суворова — на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало;
- проспект Московский — на проспект Степана Бандеры.
Иски о переименовании улиц в Киеве
28 января Окружной административный суд города Киева вернул проспекта Бандеры прежнее название — Московский проспект.
Решение было принято по иску организации Общественный контроль и порядок.
9 декабря 2019 Апелляционный суд Киева уже отменял решение Окружного административного суда от 25 июля по проспектов Московского и Генерала Ватутина.
Подробнее ознакомиться с исками о переименовании улиц в Киеве можно в материале Фактов ICTV.
Источник: Вячеслав Якубенко