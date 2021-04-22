Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта на Степана Бандеры, а также еще четырех столичных улиц.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

– Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии Свобода, П. Богомазова и Украинского института национальной памяти, который я имел честь представлять в апелляции, — сообщает адвокат Вячеслав Якубенко.

Таким образом, решение Киевсовета от 7 июля 2016 года признано законным, согласно которому переименовано:

улицу Баумана — на улицу Януша Корчака;

улицу Кутузова — на улицу Генерала Алмазова;

улицу Суворова — на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский — на проспект Степана Бандеры.

Иски о переименовании улиц в Киеве

28 января Окружной административный суд города Киева вернул проспекта Бандеры прежнее название — Московский проспект.

Решение было принято по иску организации Общественный контроль и порядок.

9 декабря 2019 Апелляционный суд Киева уже отменял решение Окружного административного суда от 25 июля по проспектов Московского и Генерала Ватутина.

Подробнее ознакомиться с исками о переименовании улиц в Киеве можно в материале Фактов ICTV.

Источник: Вячеслав Якубенко