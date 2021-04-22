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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

В Киевской области усиленный карантин продлили до 30 апреля

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В Киевской области продлили срок действия усиленного карантина до 30 апреля. Такое решение 22 апреля принял комиссия по ТЭБ и ЧС.

Только за последние сутки в Киевской области заболели 877 человек. Кроме того, неутешительными являются показатели госпитализации пациентов с Covid-19.

В зависимости от эпидемиологической ситуации отдельным регионам Киевщины рекомендуется:

  • увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта и корректировать интервал движения, в зависимости от загруженности, кроме часов с 07:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;
  • в случае изменения движения транспорта сообщить об этом граждан;
  • перевозить пассажиров с заполненностью не более 50%;
  • приостановить учебный процесс;
  • дать рекомендации учреждениям торговли установить приоритетное время для обслуживания пожилых людей (с 10.00 до 12.00).
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Карантин в Украине и режим чрезвычайной ситуации продлили до 30 июня. Такое решение 21 апреля принял Кабинет министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на Пасху.

Источник: Киевская областная государственная администрация

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