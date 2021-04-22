Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк оставил Российскую Федерацию в среду.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в Украине Сосонюк планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы.

— Мы должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своим обязательствам в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса, — сказал он.

Николенко отметил, что в МИД Украины высоко ценят работу Александра Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

— После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства, — добавил представитель МИД Украины.

Задержание Сосонюка

17 апреля стало известно о задержании дипломата Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

По версии ФСБ, консул якобы “получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов”.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что задержание Александра Сосонюка в России было фактически нападением правоохранительных органов РФ на дипломата. По его словам, они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства.

Позже МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов. В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.