PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Измерение температуры и маски: как пройдет ВНО 2021 в условиях карантина

ЗНО

В 2021 году участники Внешнего независимого оценивания (ВНО) должны будут обязательно носить маски, а перед входом в помещение пройти температурный скрининг.

Об этом во время вебинара Вакцинация для педагогов 22 апреля сообщила Татьяна Вакуленко — заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Помещение, где будет проходить ВНО, будут дезинфицировать. Кроме того, участников тестирования будут запускать только в определенные временные промежутки, чтобы избежать больших скоплений людей.

Читайте
ВНО, отмена ГИА и подача документов: главное о вступительной кампании 2021

В отличие от 2020 года, в этом году желающие пройти ВНО и работники пунктов сами обеспечат себя защитными масками и антисептиками. В прошлом году средства на это выделили партнеры Министерства образования и науки Украины.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка