Измерение температуры и маски: как пройдет ВНО 2021 в условиях карантина

В 2021 году участники Внешнего независимого оценивания (ВНО) должны будут обязательно носить маски, а перед входом в помещение пройти температурный скрининг.

Об этом во время вебинара Вакцинация для педагогов 22 апреля сообщила Татьяна Вакуленко — заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Помещение, где будет проходить ВНО, будут дезинфицировать. Кроме того, участников тестирования будут запускать только в определенные временные промежутки, чтобы избежать больших скоплений людей.

В отличие от 2020 года, в этом году желающие пройти ВНО и работники пунктов сами обеспечат себя защитными масками и антисептиками. В прошлом году средства на это выделили партнеры Министерства образования и науки Украины.