22 апреля в Апелляционном суде Амстердама возобновили слушания по делу о коллекции скифского золота, которое было приостановлено из-за отвода судьи.

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Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который выступает в суде от украинской стороны, заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть драгоценности.

— Сегодня мы и наша юридическая команда хотим использовать эту возможность для того, чтобы убедить нидерландское правосудие не допустить возвращения части культурного наследия Украины в руки агрессора. Ведь вор может украсть вещь, но от этого он не становится ее владельцем. Мы сделаем все для того, чтобы наш культурное наследие вернулось в Украину, — сказал Енин.

По мнению Енина, суд по делу о принадлежности экспонатов выставки Крым. Золотой остров в Черном море — это еще один показатель гибридной войны с РФ, которая идет не только на востоке.

Коллекция скифского золота

Коллекция из 565 музейных предметов скифского золота поехала на выставку в Нидерланды в музей Алларда Пирсона еще 6 февраля 2014 года.

Оттуда золото так и не вернулось, так как после оккупации Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям.

В Нидерландах отметили, что брали экспонаты в Украине, но РФ настаивала на возвращении драгоценностей.

В декабре 2014 суд принял решение о том, что коллекция должна вернуться в Украину, но после апелляции РФ судебные тяжбы до сих пор продолжаются.