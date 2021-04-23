53% граждан считают, что цель РФ — напугать Украину: опрос по стягиванию войск

Социологический опрос от Gradus Research показал, что 90% опрошенных граждан слышали о стягивании войск РФ к границе с Украиной.

Также респонденты выделили пять главных целей России. Почти 53% считают, что цель — запугать Украину и добиться выполнения планов, которые выгодны Кремлю, 31% — подготовка военного вторжения в Украину. Интересно, что на этих целях чаще настаивали люди возрастом 55-60 лет.

22% считают, что цель — это усиление позиций России во время переговоров с США. 17% — предотвращение возвращения ОРДЛО и Крыма в состав Украины и 14% считают целью — аннексию ОРДЛО и открытый ввод российских военных сил.

Меньше всех верят в то, что РФ может совершить военное вторжение в Украину в ближайшее время, женщины — 10%. 22% опрошенных считают вторжение РФ маловероятным. Хотя и то, что такое возможно считают также 22%. И 15% украинцев уверены, что никакого военного вторжения не будет.

Опрос также показал, какие страны, по мнению респондентов, поддержат Украину в случае открытой военной агрессии России: США — 55%, Польша — 27%, Канада — 24%. Почти 20% опрошенных считают, что Украину не поддержит ни одна из стран.

61% украинцев считает, что лучшей поддержкой будут масштабные санкции против РФ, которые коснутся торговли и финансов. Больше всех в этот метод поддержки верят украинцы, возрастом 55-60 лет.

59% опрошенных считают, что страны могут оказать военную помощь, 41% — созданием политического давления и 37% — готовностью участия в боевых действиях на нашей стороне.

Опрос коснулся и активации украинской власти относительно вступления в НАТО и получение Плана действий по членству в Альянсе.

Около 30% опрошенных считает, что членство в НАТО необходимо прямо сейчас. Еще 18% думают, что эти усилия своевременные и на фоне угроз России они могут ускорить вступление Украины в НАТО. Еще 16% не верят, что это приведет к ускорению вступления Украины в НАТО или уменьшит угрозу нападения России.

Исследование было проведено социологической компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 14 апреля 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

О компании Gradus Research

Gradus Research — исследовательская компания, специализирующаяся на социологических опросах с помощью специального мобильного приложения. Опросы проводятся с соблюдением стандартов социологии среди верифицированных респондентов панели Gradus.