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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Карантин могут продлить и после 30 июня – Немчинов

коронавірус, карантин, маска

Карантин в Украине могут продолжить и после 30 июня. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала Украина 24.

По словам представителя правительства, Киев и Киевская область в ближайшее время могут выйти из красной зоны.

Однако примут такое решение только тогда, когда будут подходящие для этого показатели.

Продление карантина в Украину

21 апреля Кабмин продлил карантин в Украине и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня 2021 года.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности к противодействию пандемии.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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