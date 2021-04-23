Кравчук назвал условие разрыва дипломатических отношений с РФ

Украина может окончательно разорвать дипломатические отношения с Россией, если в Москве откажутся участвовать в Нормандском и Минском форматах.

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире одного украинского телеканала.

По его словам, сейчас разрыв дипломатических отношений с РФ является не первоочередным вопросом. Однако такой сценарий действий вполне возможен.

— Например, если завтра Россия откажется участвовать в Нормандском и Минском форматах, тогда возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений на следующий же день, — пояснил Кравчук.

В то же время он отметил, что сейчас нужно использовать все возможности для прекращения войны на Донбассе.

Накануне Кравчук заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

По его словам, встреча по урегулированию ситуации на Донбассе возможна только на территории нейтрального государства.

21 апреля Зеленский во время своего обращения предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Источник: 4 канал