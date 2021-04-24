Пять областей в Украине скоро выйдут из красной зоны карантина, а Киев со дня на день. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Речь идет о Киевской, Львовской, Запорожской, Полтавской и Одесской областях.

Также Ляшко отчитался о получении 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, изготовленной в Южной Корее. По его подсчетам, препарат используют через две недели.

Со следующей недели вакцину доставят к двум тысячам пунктов прививок. Ею будут иммунизировать прежде всего приоритетные группы населения и людей старше 65 лет.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 30 июня. Такое решение 21 апреля принял Кабмин.

Сейчас в красной зоне карантина — Киев и 11 областей. В оранжевую зону входят девять областей.

Желтый уровень эпидемиологической опасности установлен в Закарпатской, Херсонской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Источник: Виктор Ляшко