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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Президент никогда не поедет в Москву: Кравчук о встрече Зеленского и Путина

Леонид Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву (Россия) на переговоры главой Кремля Владимиром Путиным. Встреча относительно урегулирования ситуации на Донбассе возможна только на территории нейтрального государства.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

— Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна, — отметил Кравчук.

По его словам, такой страной может выступить Финляндия или Швейцария.

Встреча Зеленского с Путиным

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

На это 22 апреля Путин ответил, что готов обсудить в Москве двусторонние отношения России и Украины, а для урегулирования проблем Донбасса посоветовал президенту Украины встретиться с главами квазиреспублик “ЛДНР”.

Однако Украина не будет проводить никаких переговоров с “ЛНР” и “ДНР”, это принципиальная позиция страны.

Источник: 4 канал

Фото: УНИАН

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